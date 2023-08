Wojciech Nowicki nie chce oddawać medali! „Dla mnie to jest wielka motywacja”

Nowicki w trakcie ostatnich ośmiu lat zdobył aż dziesięć medali najważniejszych światowych imprez – igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy. – Przez osiem lat potwierdzałem swoją formę na wszystkich imprezach i zdobyłem dziesięć medali. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik i wielu sportowców chciałoby się móc tym pochwalić. Każdy rok jest dla mnie dobry i z tego się cieszę. Zacząłem to doceniać niedawno, patrząc z perspektywy czasu na poprzednie lata – mówi młociarz InPost Team.

Jeszcze przed wyjazdem z Budapesztu Nowicki uczcił swój medal zjedzeniem tradycyjnego węgierskiego gulaszu, a później wrócił do Polski. Mistrzostwa świata były bowiem jego ostatnim startem w tym sezonie.

– Niestety wakacje muszę jednak odłożyć. Planuję pojechać z rodziną na pierwszy obóz do Zakopanego i to będą nasze mini wakacje. Jest dużo obowiązków, żona pracuje, dzieci idą do szkoły i przedszkola, a ja mam jeszcze sporo zobowiązań, zwłaszcza wojskowych. Jak skończę karierę sportową to może uda się wyjechać na normalne wakacje, bo teraz obowiązków jest sporo, a ja niczego nie zawalam, więc przyjemności odkładam na bok – podkreśla.