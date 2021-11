Wojciech Olszański byłby zabawną kabaretową postacią na polskiej scenie, ale wierzy w to, co mówi Adam Willma

Trudno stwierdzić, czy Olszański ma ukształtowane poglądy. Oglądając jego liczne wystąpienia, można odnieść wrażenie, że dopasowuje je do chwili - pasjonuje go raczej polityczny spektakl. Spektakl władzy i brutalnej siły.

Wojciech Olszański byłby zabawną kabaretową postacią na polskiej scenie. Gdyby nie to, że prawdopodobnie wierzy w to, co mówi. I że zebrał grono tych, którzy wierzą jemu.