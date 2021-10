Jacek Kiełpiński: - Dopiero gdy zacząłem chodzić boso odkryłem własne stopy

Na początku ustalmy fakty - odbiło ci?

Odwrotnie, wróciłem na ziemię. Dlaczego właściwie siedzisz tu w butach? Jest ciepło, piasek miękki, mech przyjemny w dotyku, a ty chodzisz na grubej podeszwie. Ludzkość ostatecznie odeszła od kontaktu z ziemią, gdy w latach 60. pojawiły się gumowe podeszwy. Teraz pewnie powiesz, że jestem jakimś szamanem?

Z ust mi to wyjąłeś. Pewnie w wolnych chwilach przytulasz się do drzew?

Z przyjemnością przytulę brzozę [śmiech]. Tak przy okazji - z drzewami ludzkość zaczyna dopiero bliżej się zapoznawać. Wracając do stóp, spójrz na to inaczej – wszystkiego dotykasz ręką, na której masz dużo receptorów, prawda? Dlaczego zatem blokujesz receptory na stopach, choć jest ich tam jeszcze więcej? Jestem dziennikarzem, więc jeśli jakiś temat mnie zaintryguje, chcę, muszę go zgłębić do końca. A ten mnie po prostu wciągnął. Teraz sprawdzam, eksperymentuję i tak mnie to pochłonęło, że pewnie do trumny kiedyś wejdę boso.