Wojewoda Bogdanowicz: - Na jesieni jest możliwa czwarta fala pandemii. Wówczas szpital w Grudziądzu też będzie miał swoją rolę PA

Szpital w Grudziądzu, który przez ostatnie miesiące był tylko przeznaczony do leczenia pacjentów "covidowych" i mimo, że ich liczba diametralnie spada, wciąż nie wrócił do pełnego funkcjonowania dla chorych, którzy nie są zarażeni koronawirusem. - Poukładanie oddziałów na nowo nie jest takie proste - wyjaśnia Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko - Pomorski, który był gościem Konwentu Starostów z naszego regionu w Maruszy pod Grudziądzem. - Staramy się jednak, aby nastąpiło to jak najszybciej.