Wojewoda Michał Sztybel: - Wydawali paszporty przestępcom, będzie większy nadzór

Paszporty otrzymywali ...przestępcy

Będzie większy nadzór

Zapowiedział też usprawnienie obsługi cudzoziemców, która – w ocenie Michała Sztybla – była źle realizowana. - A jest to bardzo istotny obszar, bo nie chodzi tu tylko o zgodę na pobyt, ale i na pracę. Tak więc od tempa wydawania tych decyzji zależy nie tylko sytuacja indywidualna danej osoby, ale i firm w regionie - mówił wojewoda i podkreślił: - Jeśli chodzi o obsługę cudzoziemców, to region jest szczególnym. W Bydgoszczy mamy 5 jednostek NATO, drugi co do wielkości Garnizon Wojskowy, żołnierzy amerykańskich w Toruniu, zakłady uzbrojenia są praktycznie w każdym mieście województwa dlatego tutaj, aby otrzymać pozwolenie na pobyt, potrzebna jest też opinia służb jak ABW czy policja.