Wojna w Ukrainie wpłynęła na nasze budownictwo. Inwestorów prawie o 43 procent mniej

Świat stanął, budowlanka wyhamowała

Po wybuchu konfliktu za naszą wschodnią granicą, czyli pod koniec lutego, cały świat wstrzymał oddech. Zapanował strach, że wojna się rozwinie i do nas dojdzie. Z tego powodu wielu inwestorów postanowiło przeczekać najgorsze. Ich decyzje widać we wspomnianych marcowych statystykach.

Nie tylko obawy przed rosyjskimi żołnierzami, którzy mogliby wtargnąć do Polski, powstrzymują ruchy deweloperów i osób indywidualnych, które jeszcze na początku bieżącego roku mówiły o rychłym rozpoczęciu budów. - Zagrożone zostały łańcuchy dostaw - podkreślają przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. - W tym sektorze widoczny jest niedobór materiałów oraz następna fala wzrostu cen surowców. Ukraina jest ważnym producentem stali, a to przecież jeden z głównych materiałów w budownictwie. 20 proc. stali, wykorzystywanej w polskim budownictwie, jest sprowadzana z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi.