Wojownicy Maryi przeszli ulicami Bydgoszczy. Na czele różańca biskup i salezjanin [zdjęcia]

Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz w ramach Ogólnopolskiego Różańca Mężczyzn. Zgromadzenie, któremu przewodniczył nowy bydgoski biskup, ks. Krzysztof Włodarczyk rozpoczęło się na Starym Rynku, a uczestnicy przeszli ulicami miasta pod Bazylikę Mniejszą pw. św. Wincentego a Paulo.

W marszu wzięło udział około 3 tys. osób. To nie tylko bydgoszczanie, ale również członkowie Męskiego Różańca z Kołobrzegu, Szczecina, z Polic, Nowego Sącza. Byli również przyjezdni z województwa warmińsko-mazurskiego i m.in. z Wrocławia.

Pochodowi, oprócz biskupa, jak informują organizatorzy błogosławił również ks. Dominik Chmielewski, salezjanin. To opiekun duchowy wspólnoty Wojowników Maryi. To to maryjne męskie zgromadzenie, które - jak czytamy w informacjach na stronie wojwownicymaryi.pl - zawiązało się podczas odbywających się cyklicznie w Lądzie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn.