Wójt gminy Świecie nad Osą o szczepieniach przeciwko koronawirusowi [wideo]

Przez ostatnie półtora roku żyliśmy w wyjątkowo restrykcyjnych warunkach sanitarnych, większość z nas jest już zmęczona słuchaniem o kolejnej fali pandemii. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób zgłosiło się na szczepienia. To, co możemy zrobić to szeroko pojęta promocja szczepień. Z tego właśnie względu wychodzimy naprzeciw mieszkańcom i włodarzom gmin i zachęcamy ich do wzięcia udziału w naszej akcji. Wspólnie uchronimy się przed kolejną falą pandemii!