WOŚP 2022 w Łasinie i Grucie. Takie atrakcje przygotowano na 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Licytacje zakończą się w niedzielę wieczorem.

- Z powodu pandemii to właśnie wirtualne zbiórki są obecnie dużą siłą napędową WOŚP. Mamy wielką nadzieję, że będzie to kolejny dobry rok dla Orkiestry, a 30. Finał udowodni, że nawet pandemia nie jest w stanie powstrzymać Was i nas przed uczestnictwem w Finale WOŚP - liczą organizatorzy z Domu Kultury w Łasinie.