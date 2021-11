WOŚP 2022 w Sępólnie Krajeńskim. Rusza nabór wolontariuszy Sandra Szymańska

Jak co roku, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie, planuje zaangażować wolontariuszy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem również Kamień Krajeński włączy się do akcji. Finał odbędzie się 30 stycznia 2022 roku.