WOŚP 2024 - ile zebrano? W Inowrocławiu w tym roku padł orkiestrowy rekord

Podczas ubiegłorocznego finału w Inowrocławiu na rzecz WOŚP zebrano ponad 191 tysięcy złotych. I był to rekord. Został on pobity podczas tegorocznego 32. Finału WOŚP. W niedzielę, 28 stycznia przed północą Sztab Miejski WOŚP w Kujawskim Centrum Kultury informował, że zebrano 207 525,23 zł. Nie jest to ostateczna kwota, bo liczenie jeszcze trwa.