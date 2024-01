WOŚP 2024 - wolontariusze. Weronika, Julia i Martyna oraz tysiące innych będą zbierać pieniądze do puszek

Co roku ochotnicy kwestują na inny cel. Tym razem Jurek Owsiak, czyli dyrygent przedsięwzięcia, zebrane pieniądze przeznaczy na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. COVID-19 zmarnował nasze płuca. Badania z użyciem tomografii komputerowej wskazują, że u prawie 40 proc. pacjentów po dwóch latach od zakażenia koronawirusem utrzymują się w płucach uporczywe zmiany. Ze sprzętu będą korzystać pacjenci oddziałów pulmonologicznych.

Weronika Kuziemska, Julia Wietrzykowska i Martyna Wróbel mieszkają w gminie Pruszcz (powiat świecki). Chodzą do Mundurowej Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Julia chce zostać strażaczką. Jej kumpele będą pracować w policji, o ile wszystko zagra. W najbliższą niedzielę natomiast zagrają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W ich szkole jest największa grupa wolontariuszy w mieście - 126 osób. Chociaż to weekend, nie będzie wylegiwania się. Dziewczyny wstaną wcześnie, spotkają się na dworcu, a po chwili razem wsiądą do pociągu i przyjadą do Bydgoszczy. O godz. 10.00 zaczną we trzy kwestować na ulicach miasta. To ich debiut w rolach wolontariuszek WOŚP. W tym roku orkiestra zagra 32. raz. To oznacza, że ma jeszcze raz tyle lat, ile każda z dziewczyn.

Całodzienny styczniowy spacer na powietrzu dobrze zrobi też płucom wolontariuszy. - Zgłosiłyśmy się w listopadzie i zapisałyśmy na listę. To po tym, jak w szkole pokazało się ogłoszenie o naborze wolontariuszy - zaczyna Weronika. - Na stronie tylko dla kandydatów na wolontariuszy musiałyśmy wypełnić formularze zgłoszeniowe. Trzeba było podać m.in. swoje dane, ale też wybrane dane rodziców, bo jesteśmy niepełnoletnie i oni muszą zgodzić się na nasz udział w orkiestrze. No pewnie, że się zgodzili.

WOŚP w Bydgoszczy 2024 - co będzie się działo? Trwa wielkie odliczanie do finału

- W przypadku uczniów naszej szkoły, którzy tak samo zgłosili się do orkiestry, po pakiety pojechał pan dyrektor i potem nam je rozdał - dodaje Martyna. - Gdyby jednak przykładowo jakaś samotna pani zamierzała zostać wolontariuszką w pojedynkę, musiałaby pofatygować się po to wyposażenie.

Naklejki w komplecie

Nastolatki mają nadzieję, że do każdej puszki wpadnie przynajmniej kilkaset zł. - Jak puszka się wypełni, to dla nas znak, że kończymy pracę. Nie ma tak, że skoro wolontariusz będzie miał pełną puszkę, to uda się do sztabu, rozliczy ją, dostanie nową i znów ruszy na ulice. Jeden wolontariusz to jedna puszka - wyjaśnia Martyna. - Zgodnie z poleceniami, pójdziemy oddać puszki do sztabu. Tam zostaną oficjalnie otwarte, a pieniądze przeliczone w naszej obecności. Jeszcze podpiszemy protokoły zdania puszek, no i finał.

A jeżeli kwesta będzie słabo szła, to wolontariusze mogą robić sobie miniprzerwy, chociażby na herbatę lub kawę. - Fajnie, że każdy kwestujący dostanie darmowe gorące napoje we wszystkich McDonald’s-ach - dopowiada Julia. - Wydawanie będzie nielimitowane. Prawdopodobnie jeszcze wybrane lokalne kawiarnie czy bary będą częstować wolontariuszy gratisami. Jeśli przyłączą się do akcji, ich nazwy i lokalizacje poznamy pewnie w niedzielę rano. Część właścicieli dopiero zgłosi się do udziału w WOŚP.