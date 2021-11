Wraca Polska Liga Zapaśnicza. Najlepsi zapaśnicy powalcżą w Warszawie

– Pierwsza runda w Lublinie była niezwykle zacięta. Jestem przekonany, że i tym razem emocji nie zabraknie. Liga bez wątpienia jest najciekawszą formą rywalizacji dla kibiców wszelkich dyscyplin sportu. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku sportów walki – mówi Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.

Zapasy to jedna z pięciu dyscyplin, w których polscy sportowcy wywalczyli medal olimpijski w trakcie igrzysk w Tokio. Zapaśnicy zresztą nieprzerwanie od 2008 roku przywożą medale z igrzysk olimpijskich, a takim wynikiem może pochwalić się bardzo niewiele dyscyplin.

We wtorek w Warszawie, podobnie jak i w październiku w Lublinie, drużyny rozegrają po dwa mecze – turniej rozpocznie się o godz. 12 meczem Sobieskiego Poznań z MKZ Unią Racibórz, o 13.35 AKS Białogard zmierzy się z Sobieskim, o 15.10 MKZ Unia Racibórz z AKS Białogard, o 16.45 Zapasy Rzeszów z Mazowszem Wrestling Teamem, o 18.20 Panthers Wrestling Team z Zapasami Rzeszów i o 19.55 Mazowsze Wrestling Team z Panthers Wrestling Team.

Po pierwszym turnieju kibice wybrali najlepszą zawodniczkę i zawodnika. Wśród pań triumfowała Natalia Kubaty z drużyny z Białogardu, natomiast wśród panów po tytuł najlepszego zawodnika sięgnął Michał Dybka, reprezentujący Rzeszów - miasto innowacji. Oboje nie pozostawili złudzeń swoim rywalom i pewnie pokonywali swoich przeciwników.

Sponsorem strategicznym Polskiej Ligi Zapaśniczej jest Enea S.A. – Enea wspierała polskich zapaśników w drodze po sukcesy na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Teraz jesteśmy z nimi podczas rozgrywek ligowych, na których zaprezentują się najlepsi zawodnicy i zawodniczki z kraju. Jako sponsorowi zależy nam, by ta dyscyplina sportu zyskiwała na popularności, a rozgrywki ligowe to świetna promocja zapasów. Pierwsza runda dostarczyła nam wiele wspaniałych emocji, a rywalizacja jest niezwykle zacięta. O awansie do rozgrywek medalowych zdecydują małe punkty. Jestem pewna, że w warszawskim turnieju czeka nas dużo sportowych emocji i rywalizacja w duchu fair play. Trzymamy kciuki za wszystkich zawodników – podkreśla Anna Lutek, dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji w Enei.

Turniej odbędzie się we wtorek o godz. 12 w Warszawie (Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21). Partnerami turnieju są miasto Warszawa, dzielnica Białołęka, Białołęcki Ośrodek Sportu, Bussines Travel Club, Vostok Europe, Polskok Fight i Extreme Hobby.