Wracamy do sprawy. 30-latek z Grudziądza odpowie za zabójstwo kompana od wspólnej biesiady

Na wstępnym etapie śledztwa 30-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała, których następstwem była śmierć. Już wówczas prokuratura zaznaczała, że po kolejnych czynnościach w sprawie może on ulec zmianie. I tak się stało.

- Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Uderzał pięściami, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń głowy, tułowia i kończyn co doprowadziło do zgonu - informuje prokurator Magdalena Chodyna. - Zarzucany czyn popełnił w ramach powrotu do przestępstwa. Był wcześniej karany m.in. za kradzieże oraz stosowanie przemocy.

30-latek jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.