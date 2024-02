Wróble masowo wymierają. W Bydgoszczy i Toruniu jest tych ptaków aż 30 proc. mniej, niż dawniej

Chemia zabija również ptaki

Ale to nie miejskie wróble, a te związane z terenami rolnymi cierpią szczególnie mocno. Zmiany w technologiach rolniczych rolniczych, a zwłaszcza powszechne stosowanie chemikaliów, powoduje, ze zanikają owady – naturalny ptasi pokarm.

Ostanie badania wskazują również, że do zmniejszenia populacji wróbla przyczynia się zanieczyszczenie. Chodzi nie tylko o metale ciężkie, ale również szkodliwy dla ptaków jest również dwutlenek azotu, generowany głównie przez motoryzację. Naukowcy z Hiszpanii doszli do wniosku, ze związek ten znacząco obniża naturalną odporność wróbli i przyczynia się do ich zwiększonej śmiertelności. Miasto jest dla wróbli również źródłem dioksyn, które – wchłaniane z pokarmem, skutkują zaburzeniami rozrodczości. Samice narażone na obecność dioksyn składają mniej jaj.