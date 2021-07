Wsiadasz za kierownicę po pijaku? Szok, ile zapłacisz, jeśli spowodujesz wypadek! [stawki]

W 2020 roku nietrzeźwi kierowcy doprowadzili do 1656 wypadków w kraju, czyli do 8 proc. wszystkich zdarzeń spowodowanych przez kierujących pojazdami - podaje Komenda Główna Policji.

Jak wygląda sytuacja na Kujawach i Pomorzu? Od początku tego roku do końca maja na regionalnych drogach zatrzymano 1142 pijanych kierowców (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi). Dla porównania, w tym samym okresie roku ubiegłego - 1045, co oznacza wzrost o 9,3 procent. W tym roku zatrzymano także 936 kierowców „po użyciu alkoholu”, czyli gdy stężenie alkoholu wahało się od 0,25 do 0,5 promila. To wykroczenie. W roku 2020 było 706 takich przypadków, a zatem wzrost jest aż 32,6-procentowy.