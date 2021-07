Jedziesz pod wpływem alkoholu? Już czeka na ciebie więzienna prycza!

619 osób to ogólna liczba tych, którzy naruszyli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to tak bardzo, że w myśl prawa stali się przestępcami. Najwięcej, bo 546 osadzonych, odbywa kary (8 z nich jest tymczasowo aresztowanych) za jazdę pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi). Ten czyn (art. 178a par. 1) zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Z kolei na 12 osobach ciąży zarzut o prowadzenie pod wpływem alkoholu pojazdu niemechanicznego, np. roweru (art. 178a par. 2). Paragraf 2. został uchylony w Kodeksie karnym i wspomniane 12 osób nie trafiłoby w to miejsce, gdyby nie fakt, że odbywają kary także za inne przestępstwa.