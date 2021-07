Na plaży piwko lub dwa i w drogę. Tak robi wielu i wciąż słyszymy o dramatach

Od początku tego roku do końca maja na kujawsko-pomorskich drogach zatrzymano 1142 pijanych kierowców (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi). Dla porównania, w tym samym okresie roku ubiegłego – 1045, co oznacza wzrost o 9,3 procent.

W tym roku zatrzymano także 936 kierowców „po użyciu alkoholu”, czyli gdy stężenie alkoholu wahało się od 0,25 do 0,5 promila. To wykroczenie. W roku 2020 było 706 takich przypadków, a zatem wzrost jest aż 32,6-procentowy.

Jednocześnie w tym roku nastąpił spadek liczby badań przesiewowych wykonanych przez policjantów ruchu drogowego w całym regionie o 27 tys. 700. O ile od początku stycznia do końca maja 2020 roku było ich 240 tys. 507, to w tym samym okresie br. 212 tys. 805. Jednak ruch drogowy wspomaga prewencja, która wykonała w tym roku 50 tys. 917 badań na trzeźwość.