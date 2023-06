Wsparcie widowni i świetna atmosfera w Rzeszowie. Skoczkowie do wody walczą o kolejne finały

Dla naszych zawodników to jeszcze nie koniec występów. - W środę z Kacprem Lesiakiem mamy skoki synchroniczne z 3 m. Mam nadzieję, że uda się oddać sześć dobrych skoków, trochę podnieść jakość i zająć dobre miejsce – zapowiadał Rzeszutek. – Będziemy walczyli o największe laury. Przygotowywaliśmy się do tych zawodów przez cały rok, przygotowania poszły po naszej myśli, więc podejdziemy do tej konkurencji w bojowym nastroju – dodał Lesiak. Partnerem polskiego pływania jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Starty polskich skoczków do wody w Igrzyskach Europejskich 2023 wspiera partner Polskiego Komitetu Olimpijskiego Polski Cukier.

Wyjątkową atmosferą zachwycał się też doświadczony Rzeszutek. - To dla mnie całkowicie nowy sposób startowania. Nigdy nie byłem nauczony jak to jest skakać przed własną publicznością, będącą na trybunach w takiej liczbie. To zupełnie coś innego. Wspaniała sytuacja, że są i nas wspierają niezależnie od tego jak nam idzie. To bardzo budujące. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, zawody są fajnie zorganizowane, wszystko idzie jak po maśle i nikt sobie nie wchodzi w drogę. Naprawdę jestem pod wrażeniem – mówił.

Rywalizacja w skokach do wody potrwa do 28 czerwca. We wtorek swój kolejny start na pływalni przy ul. Matuszczaka zaliczą Robert Łukaszewicz i Filip Jachim. Zawodnicy Stali Rzeszów, którzy wspólnie zajęli 5. miejsce w skokach synchronicznych z wieży, tym razem spróbują swoich sił na tym przyrządzie indywidualnie. Eliminacje rozpoczną się o 10:00, a ewentualny finał o 18:00.

- Obiecująco się to zapowiada. W synchronach dopiero zaczynamy startować i to dobry prognostyk przed mistrzostwami świata – mówił Łukaszewicz. Finalista ubiegłorocznych mistrzostw Europy był też zadowolony z atmosfery panującej podczas igrzysk. - Zawody bardzo mi się podobają, czuć doping kibiców i widać, że zawodnicy z innych narodowości są pod wrażeniem naszego basenu. To cieszy - dodał.

- Start z Robertem był dobry. Spełniliśmy oczekiwania trenerów, czy nawet swoje. Konkurencja też pokazała się z dobrej strony, ale jesteśmy zadowoleni ze swoich startów. Przyjemnie mi się skakało, wsparcie widowni jest niesamowite i nawet sam fakt, że rodzina i najbliżsi mogą tu przyjść to duży plus – wtórował mu Jachim. - Z tego co wiem, jutro wystąpi 19 zawodników. Fajnie byłoby wejść do finału, ale nie jest to najważniejsze. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony. To moje pierwsze mistrzostwa Europy seniorów – wspomniał 19-latek.