Wspólna akcja służb celno-skarbowych. Większość pomp ciepła nie przeszła kontroli, zostały na granicy

- To pompy ciepła przywożone do Polski transportem morskim, drogowym i lotniczym. Najwięcej pomp trafiło na granicę drogą morską - wyjaśnia UOKiK.

Etykiety bez ważnych informacji

Nie wjechały na teren Unii Europejskiej

– Zależy nam na tym, by eliminować produkty niezgodne najszybciej, jak to możliwe. Dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową mogliśmy sprawdzić urządzenia, zanim zostały dopuszczone do obrotu. Tym samym pompy ciepła, które posiadały nieprawidłowości, nie trafią do konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Każdego roku na granicy zatrzymywane są tysiące towarów. W 2023 r. nie dopuszczono do obrotu: 28 346 524 sztuk, 11 212 355 kg, 4 620 litrów towarów, w stosunku do których organy nadzoru uznały, że nie spełniały wymagań lub były niebezpieczne.

Dodatkowe działania UOKiK na rynku OZE

UOKiK prowadzi obecnie 18 postępowań dotyczących pomp ciepła. - Są to głównie postępowania wyjaśniające i dotyczą niedozwolonych postanowień wzorców umów, nierespektowania prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nieprzekazywania istotnych informacji niezbędnych konsumentom do podjęcia decyzji o zakupie (w tym dotyczących gwarancji, przewidywanych efektów eksploatacji instalacji, wyników audytu), a także wprowadzania w błąd co do charakteru, zakresu i wartości dofinansowań - podaje UOKiK.