Manifest polskich producentów pomp ciepła. Sprawa dotyczy programu "Czyste powietrze"

Sprzeciwiali się wielokrotnie - manifest polskich producentów pomp ciepła

Rzekome skargi dezorientują inwestorów

Spośród tych trzech znaków PORT PC zwraca uwagę na HP Keymark, który od 2018 r. jest też podstawą do określenia kryteriów przyznawania krajowych znaków jakości EHPA Q dla pomp ciepła. W związku z zastrzeżeniami niektórych reprezentantów polskiej branży grzewczej co do wiarygodności europejskich certyfikatów, w maju tego roku PORT PC zwrócił się do sekretariatu HP Keymark z prośbą o informację.

− Zapytaliśmy m.in. o to, ile konkretnie napłynęło skarg od polskich lub innych europejskich podmiotów, w których kwestionuje się parametry produktu z certyfikatem HP Keymark, zwłaszcza jeśli został on uzyskany na podstawie testów z chińskich akredytowanych laboratoriów. A także, jak je rozstrzygnięto – mówi Paweł Lachman. − Jak wskazał sekretariat, na przestrzeni ostatniego roku zarejestrowano zaledwie siedem skarg związanych z systemem certyfikacji HP Keymark, przy czym z Polski nigdy nie wpłynęła żadna formalna skarga. Większość tych skarg dotyczyło formatu raportów z testów oraz brakujących referencji akredytacyjnych. Jedna ze skarg odnosiła się bezpośrednio do interpretacji procesu testowania, co miało wpływ na wyniki testów.

Pełna treść manifestu polskich producentów pomp ciepła

Wspólna inicjatywa prowadzona w ostatnim czasie w ramach Stowarzyszenia miała na celu:

1. Wykluczenie nierzetelnych laboratoriów spoza EU oraz EFTA, które nie gwarantują jakości oraz rzetelności wykonywanych badań w związku z faktem, iż laboratoria te są poza jurysdykcją prawną organów EU.

2. Wprowadzenie metodologii weryfikacji jakości urządzeń gwarantującej potwierdzenie deklarowanych parametrów technicznych urządzeń wprowadzanych na rynek Polski. Certyfikaty opierające się o wyrywkowe badania deklarowanych punktów pracy urządzeń nie spełniają tego wymogu. Jedynym potwierdzeniem deklarowanych przez producentów parametrów jest raport z badań wszystkich koniecznych wg normy EN 14852 punktów wymaganych do wyliczenia wskaźników efektywności energetycznej, wykonany przez laboratoria akredytowane znajdujące się w obszarze jurysdykcji EU.

3. Ograniczenie napływu i dystrybucji na rynku polskim pomp ciepła niskiej jakości o niepotwierdzonych lub wręcz nierzadko nieprawdziwie deklarowanych parametrach technicznych.

4. Zabezpieczenie interesu beneficjentów programu „Czyste Powietrze” przed nieuczciwymi praktykami na rynku pomp ciepła. Sygnalizowany problem polega na tym, iż do beneficjenta w ramach postępowania często trafiają firmy oferujące dane rozwiązanie po znacznie zawyżonych cenach realizacji inwestycji przy zastosowaniu nieadekwatnej do zapotrzebowania najniższej jakości pompy ciepła o niepotwierdzonych parametrach. Efektem tego jest realizacja inwestycji z wykorzystaniem maksymalnych do uzyskania kwot dofinansowania, gdzie stosowane urządzenia często są niskiej jakości, niezweryfikowane przez jakiekolwiek laboratoria, a przy tym ich ceny są wielokrotnie zawyżane celem maksymalizacji zysków firm będących wykonawcą danej inwestycji. Sytuacja taka jest wykorzystywana w szczególności w stosunku do beneficjentów posiadających najniższe dochody w społeczeństwie. Powoduje to wprost dodatkowe ich zubożenie poprzez ogromne koszty eksploatacyjne zmodernizowanych w ten sposób instalacji.

Sprzeciwialiśmy się stanowczo przeciwko inicjatywom i działaniom zmierzającym do przywrócenia akceptacji certyfikatów opartych o niepełne badania, jako bezpośredniego potwierdzenia jakości pomp ciepła co zostało zignorowanie przez Stowarzyszenie. Wielokrotnie podnosiliśmy, że tego typu certyfikaty nie gwarantują w żaden sposób prawdziwości wartości wskaźników efektywności energetycznej, na podstawie których przyznawane będą dofinansowania i określane będą ich wysokości kwotowe. Uważamy, że PORT PC utracił mandat do reprezentacji polskich producentów pomp ciepła, a część podejmowanych inicjatyw jest szkodliwa zarówno dla rodzimego rynku oraz potencjalnych użytkowników tychże urządzeń. Brak odpowiednich działań ze strony Stowarzyszenia PORT PC oraz kontynuacja działań, które uważamy za szkodliwe, zmusiły nas do podjęcia decyzji o rezygnacji z członkostwa. Uważamy, że dalsze uczestnictwo w Stowarzyszeniu nie jest zgodne z interesami oraz celami, które stawiamy przed naszymi firmami, dlatego też w ostatnich dniach kolejno rezygnowaliśmy z członkostwa w stowarzyszeniu i będziemy działać na rzecz rozwoju branży pomp ciepła w Polsce w ramach innych inicjatyw wspieranych przez Izbę Gospodarczą Urządzeń OZE (IGU OZE). Apelujemy do wszystkich polskich producentów pomp ciepła o solidarność i wspólne działanie na rzecz rozwoju naszej branży.