Wybieramy dziecko na okładkę. Kategoria: maluszki do 2 roku życia powiat chełmiński. Zdjęcia

Co roku okładki świątecznego i noworocznego wydania naszej gazety zdobią zdjęcia dzieci naszych Czytelników. Oczywiście nie będzie inaczej także w tym roku.

- Wiele osób twierdzi, że to najpiękniejsza świąteczna tradycja naszego dziennika - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji "Świąteczne Gwiazdeczki". - Co roku rodzice z naszego regionu chętnie przesyłają zdjęcia swoich pociech, a później wybierają dziecko na okładkę. Taka publikacja to piękna rodzinna pamiątka. Co ważne, wszystkie przesłane fotografie trafią do gazety i ukażą się w specjalnym dodatku w Mikołajki.

Jakie zdjęcie przesłać

Do akcji można zgłosić dziecko w każdym wieku. Nie musi to być profesjonalna fotografia, nie musi też prezentować świątecznego klimatu. Wystarczy, że będzie to ładne, radosne ujęcie malucha. Z powodzeniem może to być zwykłe zdjęcie wykonane, choćby telefonem komórkowym. Czekamy na zdjęcia zabawne, kolorowe, piękne, niepowtarzalne, te ważne dla rodziców lub takie, które najbardziej podobają się dzieciom. Najważniejsze, aby ukazywały chwile pełne radości i uśmiechu.

Wszystkie przesłane zdjęcia

ukażą się w gazecie

Na nasze łamy trafią wszystkie zdjęcia przesłane w ramach akcji. Ukażą się one w Mikołajki - w poniedziałek, 6 grudnia w specjalnym dodatku gazety. Nasi Czytelnicy wybiorą najpiękniejsze fotografie osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, głosując w trzech kategoriach: maluszki (do 2 roku życia), dziewczynki i chłopcy. Głosowanie rozpocznie się już w poniedziałek, 22 listopada.