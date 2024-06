Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - frekwencja w Polsce. Oto nowe dane z województw OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W niedzielę, 9 czerwca w Polsce odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierali 53 europosłów na kolejną pięcioletnią kadencję. Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o godz. 7:00 a głosowanie trwało do godz. 21:00. Jaka była frekwencja w Polsce? Znamy frekwencję w poszczególnych województwach.