Wybory samorządowe 2024. Tak wygląda głosowanie w Chełmnie - mamy zdjęcia. Sprawdź frekwencję w Chełmnie

Uczestniczenie w wyborach uważam za swoje ważne prawo, ale także za swój obywatelski obowiązek. Od kiedy ukończyłam osiemnasty rok życia, zawsze biorę udział w głosowaniach, obojętnie jakie to są: dzisiaj są to wybory samorządowe, wcześniej były do parlamentu krajowego, zaś niebawem będą wybory do Parlamentu Europejskiego i - jeśli tylko zdrowie pozwoli - to też na pewno pójdę w nich głosować - mówiła pani Maria głosująca w lokalu przy ul. Kościuszki w Chełmnie.