Wybory samorządowe 2024 w Golubiu-Dobrzyniu. Relacja, frekwencja, zdjęcia, wyniki

Na głosowaniu pojawiło się sporo rodzin, które głosowały wspólnie, razem wchodziły do kabin. Byli dziadkowie z wnukami, rodzice zabrali na głosowanie dzieci. Starsi uczyli i pokazywali istotę udziału w wyborczych głosowaniach. Ale jest też sporo przykładów, że to seniorom pomagali młodsi, gdy dotarcie do lokalu sprawiało trudność.