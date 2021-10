Wybuch pieca centralnego ogrzewania w Osieku w powiecie brodnickim. Zobaczcie zdjęcia

W środę, 6 października ok. g. 22.30 w domu jednorodzinnym w Osieku w powiecie brodnickim prawdopodobnie wskutek zagotowania się wody doszło do wybuchu pieca centralnego ogrzewania. Jak przekazał nam Krzysztof Natucki, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy nie doszło do pożaru, ale wskutek wybuchu uszkodzeniu uległa instalacja centralnego ogrzewania, piec, a także popękały ściany, w tym m.in. znajdująca się nad kotłownią. Uszkodzone zostały także drzwi do garażu, zewnętrzne okna, a lecące kawałki tych okien uszkodziły z kolei auto zaparkowane przed domem. Budynek mimo tych uszkodzeń nadaje się do dalszego zamieszkiwania.

Na szczęście, wskutek tego zdarzenia nikt nie ucierpiał, ponieważ troje mieszkańców budynku przebywało w czasie wybuchu w wyższych kondygnacjach budynku, a piec znajdował się w kotłowni w piwnicy.

Jak przekazał nam Krzysztof Natucki, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy działania straży pożarnej z powiatu brodnickiego (dwóch zastępów PSP w Brodnicy oraz po jednym zastępie z OSP w Strzygach i w Osieku) polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i oddymieniu budynku.