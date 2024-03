"Wychodzisz z dworca i widzisz ruinki" - jak internauci z całego świata postrzegają Bydgoszcz?

"Bydgoszcz robi zabawne rzeczy, aby udowodnić wszystkim, że się mylą, więc oczywiście reszta Polski ich trolluje” - jakie opinie na temat Bydgoszczy znaleźć na jednym z największych światowych serwisów?

Reddit to internetowy serwis przedstawiający linki do różnorodnych informacji, które ukazały się w Internecie. Platforma ma obecnie około 174 milionów zarejestrowanych użytkowników To właśnie Reddit był wzorem dla twórców polskiego Wykopu. Serwis jest głównie anglojęzyczny, chociaż korzystają z niego ludzie z całego świata, dyskutując na wiele tematów. Wątków na temat Bydgoszczy jest w Reddicie wiele. Choć miasto w ostatnich latach wypiękniało, w oczach turystów Bydgoszcz nadal znajduje się w cieniu swoich bardziej znanych ośrodków, takich jak Toruń czy Gdańsk. Wśród użytkowników serwisu Reddit można znaleźć skrajnie różne opinie po wizycie w grodzie nad Brdą - od krytycznych po pełne uznania. Nie brakuje też typowych „legend miejskich” i memicznych karykatur.

Głosy z zad...a

O hejcie na Bydgoszcz, na który można spotkać w sieci wypowiada się między innymi Danxs:

„To w sumie ciekawe zjawisko bo wynika z rywalizacji pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, którą Toruń najwyraźniej wygrał jako bardziej historyczne, a więc bardziej popularne turystycznie miasto. Podobnie stało się z Katowicami i Sosnowcem”. „Tak samo jest z Radomiem (Kielce sieją propagandę, choć tu dochodzi też propaganda władz PRL), czy Sosnowcem (wszelkie dziury z aglomeracji Śląskiej)” – komentuje Orzisław. „Po prostu jak ktoś mieszka na zadupiu to stara się odbić piłeczkę, aby poczuć się trochę lepiej”.

"Nowy dworzec to dramat"

MadHatterAbi podkreśla kontrasty Bydgoszczy: "Środek miasta ładny, ale dosłownie wyjść poza stare miasto to wszędzie budynki w rozsypce i patola. Są jakieś ładne miejsca w stylu kanały czy cały kompleks z wyspą, gdzie jest dużo zieleni i to jest fajne, ale turystycznie to dziura”.

W nurt krytyk wpisuje się również opinia Sadte: „Byłem w Bydgoszczy wiele razy i tak - stary dworzec był marny, ale nowy to jest dramat... kto wymyślił, żeby zrobić taki moloch, na dworzec wchodzić po schodach, a schody kończyły się równo z ulicą, no i do tego na górze schodów miejsca nie ma prawie wcale i już nie raz widziałem, jak się komuś nóżka powinęła. Wychodzisz z dworca i widzisz ruinki. Na starówce jest ładnie, ale olbrzymi plac wyłożony płytami musi być, bo przecież jak może nie być. No i ile razy jadę pociągiem przez Bydgoszcz, to zawsze tracę zasięg na jednym odcinku trasy xD”.

"Ma w sobie spokój"

Wśród opinii pojawia się również entuzjastyczne głosy, jak wypowiedź Grake 4, studentki Erasmusa z Rumunii, która rozważa powrót do Bydgoszczy na specjalizację z onkologii: „Jestem studentką Erasmusa z Rumunii w Bydgoszczy i po prawie 2 miesiącach pobytu tutaj poważnie zastanawiam się nad powrotem na specjalizację (jestem studentką medycyny). Interesuję się onkologią, a tu jest bardzo duży i dość nowoczesny ośrodek onkologiczny. Przed przyjazdem myślałem o jakimś kraju Europy Zachodniej, ale po prostu bardziej podoba mi się Polska. Bycie Rumunem po raz pierwszy w moim życiu nie było takie złe, ludzie wiedzieli różne rzeczy o moim kraju, a rumuńska muzyka nie jest tu niczym niezwykłym. Nikt mnie nie pytał, czy jestem Cyganką, jak to przydarzyło mi się w Wielkiej Brytanii czy Holandii. Ludzie są bardzo mili i już spotykam się ze wspaniałą Polką. Podoba mi się, bo miasto nie jest za małe, ale ma w sobie spokój małego ośrodka, co może się przydać. Nie lubię mieszkać w chaotycznych miastach”.

Gorgodzilla ma na ten temat inne zdanie: „Cóż, Centrum Onkologii to rzeczywiście świetne miejsce na specjalizację. Pracuję w bydgoskim szpitalu, ale wolę mieszkać w pobliskim Toruniu, gdzie dzieje się dużo więcej (kulturowo) i jest o wiele więcej miejsc, do których można pójść po pracy”.

"Reszta Polski ich trolluje"

„Bydgoszcz nie jest szczególnie znaczącym miastem w Polsce” – zauważa TeeRas. „Większość Polaków słyszy o tym mieście z żartów mieszkańców Torunia, bo pomiędzy obydwoma miastami istnieje rywalizacja”. „Bydgoszcz to >>małe imię, wielkie ego<< wśród największych polskich miast” – uważa Realistic Safety „Ma niewiele do powiedzenia poza populacją, ale wielokrotnie próbuje założyć uniwersytet lub uzyskać międzynarodowe loty na lokalne lotnisko (teraz przyćmione przez lotnisko w Radomiu, kolejne miasto memów), a następnie ogłaszać - spójrz , jesteśmy teraz w dużych ligach. Miasto jest jak Biedronka, mnóstwo reklam o niskiej jakości. Inne polskie memiczne miasta (jak Radom czy Podlaskie) na ogół nie udają, że nic się nie dzieje. Bydgoszcz robi zabawne rzeczy, aby udowodnić wszystkim, że się mylą, więc oczywiście reszta Polski ich trolluje”.

"Zrobiła wiele, żeby zmienic wizerunek"

AffectionateFan zwraca uwagę na inny wątek: „Bydgoszcz to miasto w Polsce, które, szczególnie w przeszłości, miało reputację raczej ponurego, z wysokim wskaźnikiem przestępczości. Jednak niekoniecznie taka jest rzeczywistość miasta i wiele osób, które tam mieszkają lub które je odwiedziły, uważa, że ​​jest to piękne i tętniące życiem miejsce, które ma wiele do zaoferowania. Miasto podjęło w ostatnich latach wysiłki mające na celu poprawę swojego wizerunku i zmniejszenie przestępczości. Zostało również poddane znacznej przebudowie, w ramach której powstała nowa infrastruktura i oferta kulturalna, w tym nowa, duża sala koncertowa i międzynarodowe lotnisko. Pomimo swojej reputacji, Bydgoszcz jest popularnym kierunkiem turystów i osób podróżujących służbowo, znanym z pięknej architektury, terenów zielonych i wydarzeń kulturalnych”.

Wideo Dziennik Zachodni / Wielka Niedziela