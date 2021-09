Wyjątkowy Filmowy Poranek w bydgoskim "Heliosie". Dzieci będą mogły zwiedzić wóz strażacki!

Wóz będzie stał na parkingu przed wejściem do Galerii Pomorskiej (od strony ul. Fabrycznej) o godzinie 10. Będzie to niesamowita okazja, by zobaczyć prawdziwy wóz strażacki od środka i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

- Następnie o godzinie 10.30 zaprosimy wszystkich widzów na salę kinową na małą pogadankę ze strażakami, a tuż po tym na konkursy z nagrodami, w których będzie można wygrać min. zaproszenia do ZOO i parku rozrywki w Myślęcinku oraz karnety na całodzienną zabawę w Centrum zabaw i Edukacji Złoty Smoczek - zaprasza Alicja Rączka, dyrektor Kina "Helios" w Bydgoszczy.

Podczas najbliższego Filmowego Poranka dzieci zobaczą bajki ze Strażakiem Samem w roli głównej. „Strażak Sam” to pełna humoru i ciepła animacja, której bohaterowie podbijają serca małych widzów na całym świecie Tytułowy bohater, Strażak Sam, razem ze swoimi przyjaciółmi mieszka w urokliwym miasteczku Pontypandy. Codzienne życie toczy się tutaj bardzo spokojnie, jednak czasami zdarzają się różne zaskakujące sytuacje i przygody. Sam nie tylko gasi pożary, ale również pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.

Po seansie każdy uczestnik otrzyma "balonowy" upominek. - Zapraszamy również na kolejne Filmowe Poranki 17 października, o godzinie 10.30. Tym razem zaprezentujemy zestaw filmów „Filmowe Poranki: 44 Koty, cz. 7. - podsumowuje Alicja Rączka.