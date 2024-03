Wykonawca budowy ronda na ul. Kościuszki w Sępólnie przedstawił nowy harmonogram prac

– Od 6 do 15 kwietnia urządzane będzie oznakowanie poziome i pionowe, a później także rozpocznie się porządkowanie terenu – zapowiada Marek Zieńko, zastępca burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Wszystko ma być gotowe do 15 kwietnia. Jak dodaje wiceburmistrz, Ratusz liczy, że prace przyspieszą i zakończą się nieco wcześniej.

Cały projekt nowego ronda w Sępólnie przewiduje budowę czterowlotowego skrzyżowania z wyspą centralną, ułatwienie dla pieszych w postaci rozdzielenia wysepkami jezdni dochodzących do ronda, przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych i przyległych zjazdów. Samo skrzyżowanie, mimo że jest to plac budowy, od początku jest przejezdne, jednak ruch odbywa się wahadłowo. Kierowcy muszą się stosować do sygnalizacji świetlnej. O ile samochody osobowe mogą ominąć to miejsce ulicą Komierowską i Przemysłową, o tyle ciężki sprzęt przejeżdża przez to skrzyżowanie. Utrudnione poruszanie się mają również rowerzyści i piesi, w tym petenci urzędu i klienci sklepów.

Rondo, które powstaje, ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo w obrębie wspomnianego skrzyżowania. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu województwa to 4,7 mln zł.