Wykonawca dokumentacji projektowej modernizacji boiska i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie zerwał umowę ze starostwem

Pod koniec marca modernizacja infrastruktury sportowej przy sępoleńskim liceum uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,2 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie widać jednak, by coś przy szkole się działo. Okazuje się, że jest problem z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ta miała być gotowa do 18 czerwca, ale firma „Przekrój” Maciej Styś, która wygrała przetarg, nie wywiązała się z umowy. Starosta przez dwa miesiące przystawał na przedłużenie terminu, ale ostatecznie doszło do rozwiązania umowy z wykonawcą.

- Mamy z tym trochę kłopotów. Firma nie wywiązała się w terminie i zrezygnowała ze złożenia dokumentacji. Nie mamy kompletu dokumentów. Wykonawca sam złożył wniosek o rozwiązanie umowy. Naliczona zostanie mu kara finansowa– mówi Jarosław Tadych, starosta powiatu sępoleńskiego.

Starosta nie podaje przyczyny niewywiązania się z umowy, którą podpisano pod koniec kwietnia. Podaje ją jednak dyrektor liceum Tomasz Cyganek.