Wykopaliska w Chełmnie. Liczne ciekawostki w dawnych ogrodach dominikanów

Na działce u zbiegu ul. Kościelnej i Rycerskiej w Chełmnie trwają badania archeologiczne, poprzedzające budowę budynku wielorodzinnego, którą realizuje Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Obszar ten znajduje się w granicach Starego Miasta, które od 1953 r. wpisane jest do rejestru zabytków, a od 2005 r., rozporządzeniem Prezydenta RP, ma status Pomnika Historii.

Zaplecze gospodarcze zakonników

- Teren badań leży w granicach Starego Miasta Chełmna, od drugiej połowy XIII wieku zamkniętego murami miejskimi. Był to obszar peryferyjny, położony na uboczu, pod murami obronnymi, wykorzystywany przez zakonników klasztoru dominikanów jako zaplecze gospodarcze, ogrody i warzywniaki – opowiada dr Wojciech Siwiak z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Bydgoszczy.

Dominikanie przybyli do Chełmna w XIII wieku, w czasie lokacji miasta. Ich kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła powstawał wraz z zabudową Chełmna. - Dominikanie zbudowali go zgodnie z obowiązującym prawem, czyli wraz z odcinkiem murów obronnych i basztą, która do dziś nazywa się basztą dominikańską – podkreśla archeolog.