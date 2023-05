Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 18.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (18.05 9:09) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat lipnowski

Chojno 68.

18.05 od godz. 8:30 do 14:00

Brzeźno od 45 do 48, 55, 151/2, Żabieniec .

18.05 od godz. 8:00 do 11:00

powiat rypiński

Dębiany 44, od 46 do 50.

18.05 od godz. 8:30 do 12:00

Skudzawy 13, 13A, od 14 do 16, od 18 do 20, od 80 do 85, od 87 do 90.

18.05 od godz. 8:30 do 13:00

powiat toruński

Wielka Nieszawka ulica Szafirowa , 363/55.

18.05 od godz. 7:30 do 10:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Biały Bór od 50 do 57, 104/1, 124, 155/9, 99/3, 99/4.

18.05 od godz. 15:00 do 16:00

powiat włocławski

Chociszewo 2A, 2B, Komorowo 2, 3, 8, 26, 27, 30, 31, od 33 do 35.

18.05 od godz. 10:00 do 11:00