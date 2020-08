Wylewa się hejt na frankowiczów. Chcieli zrobić interes życia, ale to banki nagięły prawo. Tutaj mogą otrzymać realną pomoc!

- Z problemami posiadaczy kredytów we frankach zetknęłam się współpracują z pewną kancelarią, gdzie poznałam adwokat Annę Wróblewską-Kałę. Zajmowała się m.in. sprawami gospodarczymi. Dziś pracujemy ze sobą w kancelarii - wspomina Wanda Sielewicz. - To jest trudny temat, frankowicze są źle oceniani przez część społeczeństwa, wcale nie taką małą. Nierzadko wstydzą się poprosić o pomoc prawników w obawie, że również oni mogą mieć o nich złe zdanie - dodaje Anna Wróblewska-Kała.

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że kredyty indeksowane i denominowane we frankach szwajcarskich sprzedawali ekperci, co pewnie poprzedziły wielomiesięczne, bankowe analizy. Efekty swoich analiz fachowcy ubierali w specjalistyczne, niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka pojęcia. A kto pożyczał i podpisywał umowy na długie lata? Laicy! - dodaje pani Wanda.

Jako naród nie czytamy umów, ale w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich klienci nawet, jeśli je czytali - zwyczajnie nie rozumieli, co jest napisane w dokumentach dotyczących najbliższych 20, 30 lat ich życia - uważają Wanda i Angelina Sielewicz.

- Państwo nie tyle, że nie chciało wesprzeć kredytobiorców, ale są oni zbyt liczną grupą, by można im pomóc sys- temowo. Stanowiłoby to zbyt duże obciążenie dla finansów publicznych. Dlatego sprawy wzięły w swoje ręce sądy, a płaci nie państwo tylko banki, ponieważ to jednak one oferowały niekorzystne umowy - komentują siostry.

Świadomość znajomości prawa jest w naszym kraju na niskim poziomie, zaś jego nieznajomość szkodzi. Tylko co piąty rodak decyduje się skonsultować problem tej natury odpłatnie ze specjalistą. Zamiast tego szukamy informacji na portalach i forach internetowych. Aż 36 proc. uznaje je za wiarygodne. 27 proc. po poradę zwraca się do znajomych i rodziny - takie smutne wnioski płyną z badania zrealizowanego z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Jestem pewna, że 90 procent klientów, którzy szli do banku pożyczyć pieniądze na nieruchomość chciało wziąć kredyt w złotówkach. Jednak bank kusił, że franki są atrakcyjniejsze i, gdy wezmą kredyt walutowy, stać ich będzie na większe mieszkanie. Nie ostrzegano przed konsekwencjami. Gdyby wiedzieli, co może ich czekać za 10 lat, aż prawie 900 tysięcy nie podpisałoby tych umów - twierdzi adwokat Anna Wróblewska-Kała.

- Ponadto klientom często wmawiano, że to jedyna szansa na własne M. Tymczasem jest coś takiego w naszych rodakach, że skoro możemy to wolimy jednak posiadać, a nie wynajmować mieszkania, jak jest np. na Zachodzie. Dlatego aż tyle osób dało się wmanewrować we franki - uważa pani Wanda.

- Dla obu stron kredyt we frankach wydawał się czymś absolutnie och, absolutnie ach. Dziś wielu frankowiczów ma bliżej niż dalej do całkowitej spłaty kredytu, ich dług - mimo płacenia rat - wcale nie maleje. Podobno wielu z nich winnych jest bankom o nawet 25 proc. więcej niż w dniu wypłaty kredytu. Media pisały o frankowiczu, który wziął kredyt na 1,3 mln zł, a po 13 latach ma do spłacenia jeszcze 1,9 mln! W tym miejscu musimy przyznać, że nie rozumiemy hejtu na frankowiczów. Dlaczego ludzie wchodzą na portale i fora, po to, by im dogryźć? Jasne, kredytobiorcy we frankach myśleli, że robią interes życia, ale to nie oni naginali prawo! - dziwią się Wanda i Angelina Sielewicz.

- Choć frankowicze znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, nie jest to sytuacja bez wyjścia - uwolnić się od kredytu można na kilka sposobów - radzi Wanda Sielewicz na blogu mamkredytwefrankach.pl. Tłumaczy, że - jak to w wypadku tak toksycznego zobowiązania bywa - nie tylko dotyczy ono osób, które je zaciągnęły. Zdarza się, że rodzina i znajomi pomagają frankowiczom w płaceniu rat. Spowodowane jest to, oczywiście, ich niełatwą sytuacją finansową. Kredytobiorcy rozważają wiele możliwości, aby pozbyć się tej zaciśniętej na szyi pętli, a one są.