Lawina pozwów przeciw frankowiczom! Te osoby mogą spodziewać się wezwania do zapłaty

"Pozwy to konsekwencja orzeczenia Sądu Najwyższego, w którym postanowiono, że trzyletni termin przedawnienia roszczeń banków liczy się od momentu złożenia przez klienta oświadczenia, że nie zgadza się na dalsze utrzymywanie umowy w związku z klauzulami abuzywnymi" - mówi cytowany przez prawo.pl, Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP. "Bank, jak każdy podmiot gospodarczy, musi dbać o swoje interesy oraz klientów. Nie możemy dopuścić do przedawnienia roszczeń. Pozew dostanie nie tylko kredytobiorca, który wystąpił przeciwko bankowi do sądu, ale każdy frankowiec, który wszedł w spór z bankiem, np. na drodze postępowania reklamacyjnego".