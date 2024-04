Wyniki wyborów do Rady Miasta i na burmistrza Golubia-Dobrzynia 2024. Nowe władze odebrały zaświadczenia Karolina Rokitnicka

Za nami wybory samorządowe 2024. Radnych wybraliśmy w pierwszej turze 7 kwietnia. Na poznanie burmistrza Golubia-Dobrzynia musieliśmy poczekać do drugiej tury. Prezentujemy wyniki wyborów w Golubiu-Dobrzyniu i powiecie. Informujemy, którzy kandydaci weszli do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz o frekwencji. We wtorek 23 kwietnia nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze.