Wypadek na DK 62. Jeden z samochodów odjechał z miejsca zdarzenia [zdjęcia]

- Zderzyły się dwa samochody. Jedno z aut, jeszcze przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej, odjechało - mówi Mariusz Bladoszewski , oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku. - Poszkodowany w wypadku mężczyzna został przewieziony do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Zadaliśmy pytanie, oficerowi prasowemu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku , na temat tego zdarzenia drogowego. Jak tylko otrzymamy odpowiedź zaktualizujemy artykuł.

Na miejscu działały m. in. trzy zastępy Straży Pożarnej: JRG nr 2 Włocławek, OSP Dąb Polski i OSP Smólnik .

