Wypadek na obwodnicy Brodnicy spowodowała pijana 41-latka. Zatrzymano także innego pijanego kierowcę oraz przewożącego narkotyki

W sobotę 24 kwietnia kobieta usłyszała zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co odpowie przed sądem, a grozi jej do 2 lat więzienia. 41-latka straciła prawo jazdy .

Z kolei w sobotę 24 kwietnia ok. g. 13.30 ul. Lidzbarską w Brodnicy jechał kierowca renault, którego pojazd nie miał włączonych świateł mijania. W trakcie kontroli policyjnej okazało się, że 33-latek ma ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Także ten mieszkaniec powiatu brodnickiego został zatrzymany, jego pojazd odholowany na parking strzeżony, a mężczyźnie zabrano prawo jazdy. Za popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu do policyjnego aresztu trafili także 24-latek i 29-latek. Policjanci zatrzymali ich jadących oplem, ponieważ podejrzewali, że kierujący oplem 24-latek może przewozić narkotyki. W trakcie przeszukania auta funkcjonariusze rzeczywiście znaleźli woreczek wypełniony białym proszkiem, który po badaniu okazał się być amfetaminą o wadze prawie 70 g. 24-letni kierowca i jego 29-letni pasażer trafili do policyjnego aresztu, a po przesłuchaniu 24-latek usłyszał zarzut posiadania środków psychotropowych, za co odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.