Wypadek na ul. Sikorskiego w Brodnicy. Nastolatka wtargnęła na drogę. Została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR

W środę 19 maja ok. g. 16 na ul. Generała Władysława Sikorskiego w Brodnicy w pobliżu Zajazdu Europa kierowca samochodu osobowego marki citroen potrącił nastoletnią dziewczynę jeżdżącą na deskorolce. Z uwagi na odniesione przez nią obrażenia na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym dziewczyna została przetransportowana do szpitala.

Przypomnijmy, że równo miesiąc temu 19 kwietnia na ul. Sikorskiego w Brodnicy doszło do śmiertelnego potrącenia 34-latki, o czym pisaliśmy tutaj. Natomiast przy Zajeździe Europa kilka lat temu doszło do potrącenia rowerzysty, który zginął na miejscu.

Co ważne, na ul. Sikorskiego planowana jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej, a przy Zajeździe Europa ma zostać zbudowane rondo, o czym pisaliśmy tutaj. Julian Drob, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przekazał nam, że jeśli pozyskane zostaną środki finansowe, to przetarg na roboty budowlane ogłoszony zostanie w połowie 2022 r., a droga przebudowywana będzie od przyszłego do 2024 roku.