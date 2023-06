Wypadek podczas policyjnego pościgu pod Grudziądzem. Radiowóz zderzył się z motocyklistą [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (19 czerwca 2023) około godz. 19.50. Policjanci ruszyli w pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli. W Okoninie, na drodze prowadzącej w kierunku Mełna, doszło do zderzenia nieoznakowanego radiowozu marki BMW z motocyklistą, za którym trwał pościg.

W zdarzeniu ranny został motocyklista. Pomocy udzielali mu najpierw policjanci, a później medycy. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Droga na czas działań była całkowicie zablokowana. Na miejscu, poza policjantami i Zespołem Ratownictwa Medycznego, pracowały też trzy zastępy straży pożarnej (dwa z OSP Gruta i jeden z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu).