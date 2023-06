15-latek z Gdyni chciał okraść seniorkę z Grudziądza "na policjanta". Wpadł w ręce kryminalnych na "gorącym uczynku" (PA)

Nastolatek... w rozmowie telefonicznej poinformował 79-latkę że może paść ofiarą przestępstwa i aby tak się nie stało swoje kosztowności i oszczędności powinna wydać policji. Jak się okazało to była pułapka... zastawiona przez 15-latka na staruszkę. Ale... grudziądzcy kryminalni namierzyli fałszywego policjanta i przekazali go w ręce sądu dla nieletnich, a skradzione minie wróciło do właścicielki.