Gdzie jest pani Danuta z Grudziądza? Zaginionej poszukują bliscy i policjanci

W Grudziądzu zaginęła Danuta Tołłoczko. Poszukują jej bliscy i policjanci

Komunikat o zaginięciu seniorki z Grudziądza dziś (poniedziałek, 17 czerwca) opublikowali policjanci z Grudziądza.

Danuta Tołłoczko ma 72 lata. W sobotę, 17 czerwca 2023 r. około godziny 10 wyszła ze swojego miejsca zamieszkania przy ulicy Jana III Sobieskiego w Grudziądzu i słuch o niej zaginął.

Rysopis zaginionej:

wzrost ok. 168 cm,

sylweta szczupła,

włosy siwe do ramion.

Policjanci z Grudziądza o pilny kontakt apelują do osób, które widziały zaginioną lub posiadają informacje o miejscu jej pobytu.

Informacje przekazywać można dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 221 lub 477545222, pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 351.