Wypadek w gminie Rogowo. Motocyklista trafił do szpitala

Oprócz policji, na miejsce wypadku pojechali także strażacy i pogotowie ratunkowe.

- Ze wstępnych ustaleń przez policjantów pracujących na miejscu zdarzenia drogowego wynika, że kierujący motocyklem marki Kawasaki, 25-letni mieszkaniec gminy Gąsawa, chcąc ominąć zwierzę, które wtargnęło na jezdnię, nie zapanował nad kierowanym pojazdem, po czym uderzył w barierę energochłonną, a następnie doszło do wywrócenia pojazdu - informuje Komenda Powiatowa Policji w Żninie.

Motocyklista ze względu na obrażenia ciała został przewieziony do szpitala. Pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu. Policjanci sprawdzili go w bazie danych i okazało się, że kierowca nie posiadał prawa jazdy do kierowania motocyklem.

- Słoneczna aura sprawia, że na drogach coraz częściej pojawiają się motocykliści. Policja apeluje do wszystkich kierujących o rozwagę i bezpieczną jazdę - dodaje żnińska policja.