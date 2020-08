Wypadek w Gorczenicy (pow. brodnicki). Motocyklista zderzył się z ciągnikiem rolniczym

Pijany siadł za kierownicą auta i chciał jechać. Nie pozwolił mu świadek zdarzenia

55-letni włocławian na parkingu przy ulicy Żytniej we Włocławku z dużym trudem wsiadł do fiata i uruchomił silnik. Zauważył to świadek zdarzenia. Podejrzewając, że kierowca może być nietrzeźwy, zdołał otworzyć drzwi ruszającego auta i wyciągnąć kluczyki ze stacyjki.