Wypadek w Kokocku. Jednego z poszkodowanych zabrał śmigłowiec LPR [zdjęcia]

Czytelnik apeluje o przesunięcie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Grażyny i Nowej w Brodnicy. Sprawdzamy, co na to miasto

Do naszej redakcji zwrócił się Czytelnik, który zastanawia się, czy miasto planuje przesunąć pasy przy skrzyżowaniu ulic Grażyny i Nowej, ponieważ zauważa, że obecnie pasy te są zbyt blisko skrzyżowania, co stwarza zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci idących do Szkoły Podstawowej nr 4 w Brodnicy. Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Brodnicy.