Wypadki rolników w 2023 roku. Kujawsko-Pomorskie ponownie w czołówce - mamy nowe dane z KRUS-u

Za mało technologii

W 2023 r. w naszym regionie doszło do 778 wypadków rolniczych, w tym trzech śmiertelnych. W ubiegłym roku nasz wskaźnik wypadkowości (10,7) także był najwyższy w kraju. Wpływają na to m. in. ukształtowanie terenu, sytuacja ekonomiczna gospodarstw i specyfika produkcji rolnej.