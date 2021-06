Wypadki z udziałem motocyklistów. Wszystko rozgrywa się w kilku sekundach

To dlatego niektórzy przylepiają na zderzakach hasło: „Kierowco, patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!”. A przy okazji warto sobie zadać pytanie co będzie, jeśli kierowca akurat w momencie wyprzedzania przez motocyklistę zechce skręcić w boczną drogę albo wyprzedzić inny pojazd? Nie spojrzy w lusterko albo motor znajdzie się w tzw. martwym polu.

Odpowiedź jest prosta: wypadek, którego skutki dla dosiadającego rączą maszynę są zwykle tragiczne. Nie chroni go bowiem karoseria ani poduszki powietrzne, ni pasy bezpieczeństwa. Pozostaje kask, kombinezon i buty, ale to mizerne zabezpieczenie w przypadku dużej prędkości i przeszkód na jakie trafia ciało motocyklisty.

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym. To musisz wiedzieć!

Jak mizerne to są to zabezpieczenie dowiodły dwa śmiertelne wypadki w miniony długi weekend w Kończewicach koło Torunia i w Złotopolu koło Lipna. W tym czasie na drogi regionu wyjechały setki bikersów – jak często mówią o sobie. Bo i aura dopisała, i było kilka dni wolnego. Wydziały komunikacji rejestrują co roku coraz więcej tych pojazdów i widać to o tej porze roku.