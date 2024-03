Wystartowało Welconomy Forum in Toruń 2024. Odbywa się pod hasłem: "Polska, Europa, Świat - Era zmian”

Wśród tegorocznych ekspertów znajdą się m.in.:

Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy wezmą udział w sesji inauguracyjnej pn. „Polska, Europa, Świat - Era zmian” .

Tegoroczna edycja Welconomy jest niezwykle ważna: - 15 października nastąpiła zmiana władzy w Polsce, mamy nowy rząd, a stare problemy. Przed nami rok pod znakiem kolejnych wyborów: w kwietniu wybory samorządowe, w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku poznamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wyznaczy kierunek działań geopolitycznych. Dla mnie niezwykle ważne jest, to że co roku na Welconomy spotykają się wszyscy: politycy Platformy, PiS-u, PSL-u, Konfederacji, Lewicy. Myślę, że to niezwykle istotne, abyśmy w przeddzień wyborów samorządowych zachowali otwarty dialog - mówi Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy.