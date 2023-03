Najważniejsze wydarzenie gospodarcze na Kujawach i Pomorzu! Wkrótce 30. edycja Welconomy Forum in Toruń

Kopernik zauważył to, co dziś jest oczywiste

Tak zwany Przewrót Kopernikański przyniósł nie tylko zmiany w nauce, ale też w polityce, religii, czy filozofii. Kopernik setki lat temu zauważył to, co dzisiaj jest oczywiste. Tyle, że on zrobił to wbrew powszechnie obowiązującym przekonaniom i wykorzystując do tego bardzo proste – z naszej perspektywy – narzędzia. To, co jest największą siłą Kopernika, to jego interdyscyplinarność. Kopernik był astronomem, lekarzem, ale także ekonomistą.