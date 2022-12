Wystartowały wielkie zawody dla młodych pływaków w Warszawie. To ostatnia odsłona Otylia Swim Cup w 2022 roku

Blisko dziewięciuset młodych pływaków bierze udział w ostatnich tegorocznych zawodach z cyklu Otylia Swim Cup, organizowanych przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Tym razem adepci pływania rywalizują w Warszawie na pływalni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W imprezie wystartowali zawodnicy z rocznika 2007 i młodsi, a wśród nich znajdują się także zawodnicy z sześciu klubów ukraińskich. Zawody odbywają się na pływalni dwudziestopięciometrowej. – Otylia Swim Cup to rzeczywiście wyjątkowe zawody, które realizujemy od ośmiu lat – mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza polska pływaczka w historii, której fundacja organizuje Otylia Swim Cup. – Jestem dumna, że w każdym miejscu mamy wysoką frekwencję, bo to świadczy o jakości zawodów. Dzieci chcą przyjeżdżać, startować, uczyć się zasad fair-play. Ważne też są rekordy życiowe, które tu padają. W pierwszej edycji startował Ksawery Masiuk, który obecnie jest członkiem kadry narodowej seniorów i juniorów. Warto tworzyć takie zawody, jestem z tego dumna. Nasze projekty organizowane są po to, aby budować pewność siebie zawodników, pokazywać im, że warto walczyć o swoje marzenia – dodaje.

Zawodnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: rocznik 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, oraz 2008-2007. Do rozdania jest ponad sto kompletów medali. – Jest tutaj fajnie, wesoło – mówi trener Robert Borucki, BUKS Warszawa. – Te zawody są ważne w promowaniu pływania i zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. To nasz pierwszy raz w Otylia Swim Cup. Do tej pory pechowo kolidowało nam to z innymi zawodami, ale wreszcie się udało. Na pewno będziemy uczestniczyć w kolejnych edycjach. – Jestem dumna, że udaje się to realizować. To ważna droga, abyśmy w przyszłości mogli cieszyć się z sukcesów wielkich mistrzów. Nasza fundacja już myśli o roku 2023, mamy już dokładne plany, ale to ogromna zasługa mojego zespołu, który udało mi się stworzyć. Cieszę się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki inwestuje w ten projekt, że widzi nasz potencjał, a dzieci i rodzice zawsze są zadowoleni – dodaje Otylia Jędrzejczak. Bogate pakiety dla uczestników Fundacja Otylii Jędrzejczak przygotowała wraz ze swoimi partnerami, m.in. firmami HMS, KORAL, AquaWave i CityMotors.

Zawody Otylia Swim Cup zakończą się w niedzielę, drugi dzień rywalizacji na pływalni potrwa od 9 do 16 (CSR WUM przy ul. Księcia Trojdena 2C w Warszawie). Organizację imprezy dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. – To już ósmy rok, kiedy MSiT współpracuje z Fundacją Otylii – mówi Marta Szulińska, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w MSiT. – Otylia Swim Cup to nie jest pierwsza impreza, w ciągu roku jest ich dużo. One bardzo dobrze wpisują się w misję ministerstwa, czyli zdrowe społeczeństwo. W dobie dzisiejszych pokus to ważne, aby dzieci wychodziły z domu, by docierać do jak największej liczby osób. Jeżeli ten rok zakończy się takim samym sukcesem jak poprzednie, to nie widzę przeszkód, aby w kolejnym roku ta nasza współpraca dalej trwała. Liczba uczestników i kibiców na tych zawodach jest niesamowita. Tu mamy doskonały przykład hasła: społeczeństwo zdrowe i aktywne.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!