Wyższe stawki za połów ryb. Ale skorzystają niepełnosprawni i uczniowie

Pełna składka członkowska w Polskim Związku Wędkarskim na 2022 r. wynosiła 100 zł, w 2023 wzrośnie do 150 zł. Zmienią się też kwoty i uprawnienia do zniżek. Jeszcze obowiązują dwie – 50 i 75 proc. Do 50 proc. ulgi (będzie 75 zł, jest 50 zł) w 2023 r. uprawnieni będą po raz pierwszy wędkarze ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Od przyszłego roku ulgi stracą za to mężczyźni powyżej 65 lat i kobiety po 60-tce.